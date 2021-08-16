حلقة نقاش في بنغازي حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

نظمت حركة المستقبل الليبية بالتعاون مع فريق همم بمركز التمكين للبحوث والدراسات والاستشارات الاستراتيجية مساء اليوم بقاعة جامعة السلام ببنغازي، حلقة نقاش حوارية حول مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاق الانتخابي.

وقدم الدكتور عبد الهادي الحويج رئيس الحركة تعريفا بالحركة ودورها السياسي والاجتماعي القائم على مشاركة كل فئات المجتمع ورؤية الحركة اتجاه هذه الشريحة ودورهم في المستقبل السياسي لليبيا وتحدث عن إطلاق برنامج تواصل مع فئة الاحتياجات الخاصة عبر شبكة الانترنت

وقدم الدكتور على الصديق الوداوي رئيس وحدة دعم الاشخاص ذوي الاعاقة بمكتب المفوضية العليا للانتخابات بنغازي عرضا تفصيليا حول أهمية ودور المشاركة السياسية لذوي الاحتياجات الخاصة في الرفع بمستوى الخدمات المقدمة لهم كمواطنين،كما قدم وصفا لمراكز الاقتراع المجهزة لهم، وتحدث عن الوضع عام لمشاركة هذه الفئة وما يواجهها من صعوبات مؤكدا على الوصول من خلال المشاركة السياسية الى وضع مجتمعي افضل لهم

ودار نقاش موسع ابدى فيه الحضور تفاعلا مع دعوة ومقترحات الحركة واتفق الحضور على تنظيم لقاء آخر.

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