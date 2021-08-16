«الرميح» يطالب «الدبيبة» بالموافقة على ضخ دماء جديدة لتسيير قطاع النفط والغاز

طالب سالم علي الرميح، رئيس النقابة العامة للنفط، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتوحيد صف كل الليبيين.

وقال «الرميح» في بيان، اطلعت عليه «الساعة 24»، “بعد التحية نشد على أيديكم في توحيد صف كل الليبيين من أجل أن يعم الأمن والأمان كافة ربوع الوطن الحبيب، وتشجيعكم لدعم التغير والإصلاح وضخ دماء جديدة من أجل المحافظة على مقدرات الشعب الليبي”.

وأردف البيان، أنه “بالإشارة إلى المقترح المقدم من وزير النفط إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالرسالة ذات الرقم الإشاري 594 / 2021 بتاریخ 2021/8/14، وبناء على الرسالة الموجهة من مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب الليبي إلى وزير النفط والغاز ذات الرقم الإشاري 640 / 2021 بتاريخ 2021/6/22، بشأن إعادة تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط وتصحيح الوضع القانوني لإدارة المؤسسة”.

وأوضح البيان، أن “النقابة العامة للنفط تناشدكم بتبني المقترح والترحب بتوصية وزير النفط والغاز بشأن ضخ دماء جديدة لتسيير قطاع النفط والغاز بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي وغير المستوفي الشروط القانونية في تكليفه، كما نتمنى للمجلس الموصى به التوفيق والسداد في إدارة ثروة الليبيين بإشراف ومتابعة”.