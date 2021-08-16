لجنة 5+5 تُحدد 4 مطالب مهمة لتسهيل مهامها

طالبت لجنة 5+5 تجميد العمل بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكري المبرمة مع الدول الأجنبية؛ تمهيداً لبدء إجراءات خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

جاء ذلك في مراسلة بعثت بها اللجنة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، كما دعت اللجنة في مراسلة منفصلة حصلت 218 على نسخة منها، بإعادة النظر في تبعية بعض الأجهزة ذات الطابع الأمني والعسكري، وتحديد مهامها بشكل واضح؛ ليسهل عملية تقييمها وإعادة هيكلتها وإدراجها في موازنة رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، وليس بشكل مستقل كما هي الآن، وجاء على رأس القائمة المدرجة جهازا دعم الاستقرار وجهاز الأمن العام، بالإضافة لـ 6 أجهزة أخرى على سبيل المثال وليس الحصر.

وفي ذات السياق كررت اللجنة مناشدتها رئيس مجلس النواب ورئيسي المجلس الرئاسي والحكومة في رسالة مستقلة، حصلت 218 على نسخة منها، سرعة تعيين وزير للدفاع، مُخليةً مسؤوليتها من مما قد يترتب عليه التأخير في ذلك من تهديد لوقف إطلاق النار واندلاع للحرب من جديد.

كما دعت اللجنة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مراسلة خاصة، للضغط على لجنة الحوار بالملتقى السياسي الليبي من أجل اعتماد القاعدة الدستورية، أو الاتفاق على مقترح بديل يوصل البلاد للانتخابات في 24 من ديسمبر.

يُذكر أن لجنة 5+5 باشرت اجتماعاتها في مدينة سرت؛ لبحث الآليات العملية لإنجاز مهامها، بعد أن نجحت في افتتاح الطريق الساحلي في يوليو الماضي.

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