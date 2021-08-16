بعيو: رجل أعمال يصبح مليارديرًا يتحكم في الدولة ويشعل الحروب

قال محمد بعيو رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام السابق، إن تحصل بالواسطة على 200 مليون دولار اعتمادات، سعرها 260 مليون دينار، فتبيعها بـ 3 مليار، لتصبح مليارديرًا تتحكم في الدولة- لم يسمه”.

وأضاف بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ثم يشعل الملياردير الحروب فذلك لا يعني أنك رجل أعمال بل لص أموال، وأنك لست شاطر بل سارق”.

وقال محمد بعيو، وفي وقت سابق، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:” أتنقل بين القنوات أتفرج على كابول عاصمة أفغانستان في هذه الليلة المليئة بالأحداث فأجدها ساطعة الأضواء، بينما نصف طرابلس عاصمة اللادولة الليبية في ظلام دامس، فعلاً الظلاميون هُنا وليسوا في أي مكان آخر”.