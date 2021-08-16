شركة الكهرباء: قرب دخول الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية على الشبكة الكهربائية

ليبيا – تفقد رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي وعدد من مدراء الشركة سير عمل الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية.

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بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات ليبيا طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أنه كان من المتوقع دخول هذه الوحدة على الشبكة الكهربائية بعد أن تم الإنتهاء من تشغيل الغلاية إلا أن توقفها لأكثر من 10 سنوات أوضح وجود خلل في صمامات التحكم والتوربينة.

وتابع البيان إن العمل جار على إصلاح هذا الخلل والدخول بالمحطة على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القادمة .

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