مقرر لجنة 5+5 يُحذّر من انحرافها عن مسار عملها

أبدى مقرر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 مصطفى يحيى، تحفظه وعدم موافقته على البيانات والرسائل التي صدرت عن اللجنة اليومين الماضيين.

يحيى اعتبر في رسالة وجّهها لأعضاء اللجنة، حصلت 218 على نسخة منها، البيانات الأخيرة انحرافاً عن مسار عمل اللجنة الفني إلى مسار سياسي قد يضعها موضع الشك والتخوين، كما أنه يُبعد اللجنة عن الحياد والنظر المتوازن لجميع الأطراف، بالإضافة لتخطي رؤساء اللجان لمهام وواجبات مقرر اللجنة.

وكانت لجنة 5+5 قد أصدرت بيانًا وجملة من المكاتبات في ختام اجتماعها بسرت، طالبت فيها تجميد الاتفاقيات المتعلقة بتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة، وسرعة تعيين وزير للدفاع، بالإضافة لتحديد مهام وتبعية بعض التشكيلات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية.

وتثير رسالة مصطفى يحيى إلى اللجنة المخاوف من انقسام داخل لجنة 5+5، التي يناط لها مهمة تثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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