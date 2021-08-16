المبعوث الأمريكي: حان الوقت لوضع الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا

ليبيا – أكد سفير واشنطن ومبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند أن بلاده تثمن عاليا الدور البناء المغرب لدعم المسلسل السياسي في ليبيا وهي ممتنة جدا منها.

تأكيد نورلاند جاء في تصريحات صحفية صدرت عنه في الرباط عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مبينا فيها إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المغاربة كانت بناءة جدا وتناولت العديد من المواضيع تتعلق على الخصوص بالانتخابات.

وأضاف نورلاند أنه حان الوقت لوضع الإطار الدستوري والقانوني حتى يتسنى إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل.

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