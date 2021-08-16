إطلاق رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية، رضا الفريطيس، بعد خطفه من قبل مجموعة مسلحة أثناء وجوده في العاصمة طرابلس قبل أسبوعين.

وخطفت مجموعة مسلحة مجهولة الفريطيس بمنطقة الظهرة في طرابلس في الثاني من أغسطس بعد خروجه من مقر رئاسة مجلس الوزراء واقتادته إلى جهة غير معلومة بحسب بيان موظفي مكتب ديوان رئاسة الوزراء في بنغازي.

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ونشر عدد من النشطاء صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفريطيس بعد إطلاقه، دون الكشف عن الجهة التي احتجزته لمدة 15 يوما.

ودانت كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في يلبيا والسفارة الأميركية خطف الفريطيس، وطالبوا الجهات المسؤولة بالكشف عن مصيره.

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