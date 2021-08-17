«زهري»: موقف لجنة 5+5 من «الاتفاقية التركية» كشف حقيقة مآربها

قال القيادي الليبي في جماعة الإخوان المسلمين المقيم في ولاية بوسطن الأمريكية المدعو عماد الدين زهري المنتصر:” في حقيقة الأمر كان أول تسريب لقرار تشكيل 5+5 ينشر في صفحتي هذه في آواخر 2019، وذكرت كيف عين السراج أعضاء اللجنة عن المنطقة الغربية حتى قبل أن تنتهي مفاوضات تشكيل اللجنة وتحديد مهامها بينما استمر «حفتر»- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- في إطالت التفاوض ووضع الشروط، على حد قوله.

وأضاف زهري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” ذكرنا كذلك في أواخر 2019 إن اللجنة هي عبارة عن طوق نجاة لخليفة حفتر يتمكن من خلالها من التظاهر بعدم خسارة الحرب وتمكنه من إملاء شروط لم يكن باستطاعته إملائها، على حد ادعائه.

ولفت إلى أن الغالبية العظمى في الغرب الليبي رحبت بتعيين اللجنة وتعلقوا بالكلمات الفضفاضة عن توحيد المؤسسات والوحدة الوطنية، وهكذا حتى ظهرت تسريبات موقف الـ 5+5 من الاتفاقية الليبية – التركية ليبدأ البعض في فهم حقيقة الحوار العسكري” على حد تعبيره.

وتابع:” لن يفهم البعض حقيقة الانتخابات حتى يروا النتائج بأم أعينهم أو تصلهم “تسريبات” وكل ذلك لن يكون إلا بعد فوات الآوان” على حد ادعائه.