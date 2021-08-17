العريبي: الدبيبة فقد الحياد والحكومة تستعطف الشباب للسكوت عن مشاكل الكهرباء وكورونا

طالب رئيس لجنة الطاقة الموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، اليوم الإثنين، بسحب الثقة من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مبينا أن الدبيبة فقد الحياد، بسبب خطابته وتصرفاته الأخيرة.

العريبي، وخلال كلمته بجلسة مجلس النواب، قال: “حكومة الدبيبة جاءت عن طريق البرلمان ولم تكن حيادية بل أصبحت حكومة جهة معينة”.

وأضاف عيسى العريبي: “يجب استدعاء المسؤولين عن الكهرباء، بسبب الانقطاعات المتكررة وخاصة في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن فترة انقطاع الكهرباء تصل إلى 8 ساعات يوميًا.

وأكد العريبي، أن رئيس الحكومة بإعلانه تخصيص مبالغ للشباب للزواج يحاول استعطاف الشباب بمبالغ زهيدة، للسكوت عن مشاكل الكهرباء وتدهور الوضع الوبائي في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

ورأى، أن المادة 60 الخاصة بتحديد اختصاصات الرئيس “ممتازة” خاصة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب.

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