امغيب: تخصيص الدبيبة أموال لدعم الزواج دعاية انتخابية ومخالفة للقانون

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الإثنين، إن “حكومة الوحدة المؤقتة أصبحت تهمش مجلس النواب، مضيفا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يقوم بتصرفات لا يقبلها عقل ولا منطق”، بحسب قوله.

امغيب، وفي كلمته خلال جلسة مجلس النواب، أعتبر أن “ما قام به الدبيبة خلال الاحتفال باليوم العالمي للشباب من تخصيص أموال لدعم زواج الشباب مجرد دعاية انتخابية ومخالفة صريحة للقانون”.

وتابع: “طالبنا بضرورة دعم الشباب من قبل ولكن لابد وأن يقوم على أسس سليمة، فهذه الأمور تحتاج تنظيمًا إلى 7 أشهر، والدبيبة لم يتبق له سوى 4 أشهر فقط

وأكمل: “لابد من سحب الثقة من حكومة الدبيبة أو إصدار قرار بجعلها لتصريف الأعمال فقط لحين إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”

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