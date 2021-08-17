الخارجية النيابية تعرب عن تضامنها مع الجزائر في مواجهة الحرائق

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن تضامنها مع الجزائر شعبا وحكومة في مواجهة الحرائق التي تجتاح مناطق واسعة في الجزائر، معبرة عن مواساتها القلبية الحارة لعائلات الضحايا والمفقودين وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

الخارجية النيابية، وفي بيان لها اطلعت عليه قناتنا، أعربت عن ثقتها في أن تتجاوز دولة الجزائر سريعا هذه الأزمة ، موصية بضرورة تنسيق الجهود على مستوى المنطقة والاستعانة بالخبرات العالمية لمواجهة هذه الأزمة الجديدة الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الأرض ، بسبب الأنشطة الصناعية وانبعاث الغازات ، الأمر الذي يشكل تحديا عالميا يجب تكثيف العمل عليه .

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