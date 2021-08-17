المنفي يلتقي النقيب العام للمعلمين ويشيد بدورهم في أداء رسالتهم التعليمية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاثنين، النقيب العام للمعلمين الذي أكد دعمهم لـ “رئيس المجلس خلال هذه المرحلة التي تمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام ورغبة المعلمين المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية التي تهدف إلى لم شمل الليبيين وتحقيق السلام والاستقرار في كل مناطق ليبيا”، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس.

النقيب العام، وبحسب المكتب الإعلامي للمنفيـ طالب رئيس المجلس الرئاسي بالنيابة عن المعلمين العمل على ضمان حق المعلمين في الزيادة المخصصة لهم بناءً على القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب.

وخلال اللقاء أشاد المنفي بشريحة المعلمين الذين لم يتأخروا في أداء رسالتهم السامية رغم الظروف التي يمر بها الوطن، وأكد دعمه لهم حتى يتمكنوا من نيل حقوقهم .

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