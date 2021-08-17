ليبيا الان

الإدارة العامة للعمليات الأمنية و قوة العمليات الخاصة تبحثان الخطة الأستراتيجية للتأهيل والتدريب

تم النشر منذُ 29 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد اليوم الاثنين بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية أجتماع أمني بين مدير الإدارة عميد علي النويصري ورئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبدالعزيز.

وتناول الأجتماع مناقشة إمكانية تدريب منتسبي القوة وأستهدافهم ضمن الخطة الأستراتيجية لتأهيل وتدريب الضباط وضباط الصف بالإدارة بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية.

كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع ذات الطابع الأمني وكيفية التنسيق بين عمل الإدارة وقوة العمليات الخاصة في المهام المكلفة بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك