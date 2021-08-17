الإدارة العامة للعمليات الأمنية و قوة العمليات الخاصة تبحثان الخطة الأستراتيجية للتأهيل والتدريب

عقد اليوم الاثنين بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية أجتماع أمني بين مدير الإدارة عميد علي النويصري ورئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبدالعزيز.

وتناول الأجتماع مناقشة إمكانية تدريب منتسبي القوة وأستهدافهم ضمن الخطة الأستراتيجية لتأهيل وتدريب الضباط وضباط الصف بالإدارة بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية.

كما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع ذات الطابع الأمني وكيفية التنسيق بين عمل الإدارة وقوة العمليات الخاصة في المهام المكلفة بها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

