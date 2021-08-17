أبوجناح يتفقد احتياجات مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في طرابلس

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، الاثنين، خلال زيارته مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في طرابلس، اجتماعاً مع مدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى.

وجاء هذا الاجتماع أثناء الزيارة التفقدية التي أجراها أبوجناح إلى المستشفى للوقوف على احتياجاتها والاطلاع على أوضاع الكوادر الطبية والإدارية العاملة به.

وعبر مدير ورؤساء الأقسام بالمستشفى عن امتنانهم لهذه زيارة وترحيبهم بالمهندس ” أبوجناح ” الذي يحرص على الرفع من مستوى الخدمات في المرافق الصحية في عموم البلاد، وأبدوا ملاحظاتهم للمهندس عن المستشفى واحتياجاته.

وناقش الاجتماع الاحتياجات الضرورية التي يجب توفرها بالمشفى من أجهزة ومعدات طبية، إضافة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعصبية.

وأثنى أبوجناح على مجهودات كل العاملين بالمستشفى رغم قلة الإمكانيات، وحرصهم على توفير كامل الرعاية الصحية لنزلاء المشفى وعلى طريقة العمل المنظمة.

وتعهد أبوجناح على أنه سيخاطب كافة الجهات المختصة لتوفير كافة احتياجات هذا المرفق الصحي الهام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بكافة المستشفيات في ليبيا، وخاصة مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية.

وأكد أبوجناح أنه سيعرض معاناة مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية والعاملين به على مجلس الوزراء.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

