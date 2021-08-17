المنفي خلال لقائه بمسؤولي شركة الكهرباء بطبرق يوجه بضرورة الإسراع في استكمال الوحدة الأولى للمحطة الغازية الجديدة بطبرق

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه، الاثنين، عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدراء العامون بالشركة المشاكل التي تعاني منها مدينة طبرق في الكهرباء بسبب تهالك البنية التحتية الذين أكدوا على ضرورة دعم قطاع الكهرباء بالمدينة الذي يعتمد جزء منه على توصيل الكهرباء من جمهورية مصر عن طريق خطوط النقل.

وطالب عضو مجلس الإدارة والمدراء العامون بضرورة دعم الشركة بالإمكانيات اللازمة التي تساعدها على تجاوز مرحلة طرح الأحمال في المدينة.

و وجه المنفي بضرورة الإسراع في استكمال الوحدة الأولى للمحطة الغازية الجديدة بطبرق حتى تدخل بداية العام الشبكة العامة لتغذية المدينة والمناطق المجاورة لها.

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