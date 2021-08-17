البيوضي: الليبيون سئموا الوضع القائم ويتطلعون للخلاص عبر الانتخابات التي قد تندلع الحرب إذا تم تأجيلها

حذر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، من رد فعل غير متوقع من الشارع الليبي قد يقود في نهاية المطاف لاحتمالية اندلاع الحرب إذا لم تصل البلاد إلى محطة الانتخابات.

وأوضح البيوضي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن المواطن الليبي بات يضع في مقدمة أولوياته تأمين قوته اليومي والحصول على الخدمات الأساسية والتي مع الأسف غير متوفرة تقريبًا بعموم البلاد، مؤكدًا أن المواطن الليبي سئم من الوضع القائم وبات يتطلع وينتظر الخلاص منه عبر بوابة الانتخابات، ولذا حرص على التسجيل في المفوضية.

واختتم: “لا يمكن توقع رد فعل المواطن إذا تم تأجيل الانتخابات أو ألغيت، كونه سيجد نفسه في دوامة من الاصطفاف، وحينها لن يكون من المستبعد أن تندلع الحرب”.

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