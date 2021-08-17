الترجمان: الإخوان يُفضلون صناديق الذخيرة عن صناديق الاقتراع والليبيون لو أتيح لهم القرار سيلفظون المشهد الراهن برُمته

أكد رئيس مجموعة العمل الوطني، خالد الترجمان، أن جماعة الإخوان تفضل اللجوء لصناديق الذخيرة عن صناديق الاقتراع، متوقعًا أن يختلف رد فعل الشارع إزاء أي إعلان مُحتمل لتأجيل موعد الانتخابات جراء عرقلة أطراف عديدة لها.

واتهم، في تصريحات مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، حكومة الوحدة المؤقتة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب وأعضاء بملتقى الحوار السياسي والبعثة الأممية بالكذب على الليبيين، قائلاً: “الجميع خالف وعوده للشعب فيما يتعلق بحل المشاكل وتوافر الخدمات الأساسية والتمهيد للانتخابات انطلاقاً مما تم التوصل إليه من اتفاقيات سياسية”.

وطالب القيادة العامة للقوات المسلحة بالاحتياط والاحتراس أكثر خلال الفترة المقبلة ممن يحاولون ركوب الموجة وتصدر المشهد عبر محاولة الالتفاف والانضمام لهم، مشيرًا إلى أن بعض المحسوبين على النظام السابق كانوا في طليعة الفارين وقت سقوطه وهم المعروفون بفساد ذمتهم المالية.

واختتم تصريحاته بالقول: “الليبيون لو أتيح لهم القرار وحرية الحركة سيلفظون المشهد الراهن برمته في ظل افتقادهم للسيولة والكهرباء وغاز الطهي، فضلا عن تدهور الوضع الصحي وارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بفيروس كورونا”.

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