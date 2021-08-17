بن نزهة: قطاع واسع من الليبيين بات يشكك فيما يصدر عن القيادات الراهنة بدعم الانتخابات

رأت عضو المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان سليمة بن نزهة، أن الليبيين باتوا متمسكين بموعد الانتخابات لوعيهم أن إجراءها قد يكون بداية لتحسين معاناتهم اليومية من نقص السيولة وانقطاع الكهرباء.

بن نزهة، وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أوضحت أن قطاعا واسعا من الليبيين بات يشكك فيما يصدر عن القيادات الراهنة بدعم الانتخابات، ومضى في طريقه للتسجيل بالمفوضية، بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تنشط في إقامة ورش عمل وجلسات حوارية وتدريبات لحث الباقين على المشاركة.

وتابعت: “قرار تأجيل موعد الانتخابات حال ما تم اتخاذه سوف يكون محفوفا بالمخاطر لمعرفة جميع القيادات أن الشارع قد ينتفض اعتراضا”.

وأشارت إلى أن “الشارع يعرف أيضا أن تحركه قد يجبر مختلف القيادات الليبية سواء البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة والحكومة الراهنة على الامتثال لرغبتهم في إتمام العملية الانتخابية، فضلا عن أن أطرافا كالمبعوث الأممي يان كوبيش، وسفير الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند، قد يستثمرون هذا التحرك ويمارسون مزيدا من الضغوط على تلك القيادات”.

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