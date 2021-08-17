المنفي يعزي في وفاة النائب فرج بوهاشم

قدم رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي تعازيه في وفاة عضو مجلس النواب عن مدينة المرج فرج بوهاشم، الذي توفى إثر حادث أليم.

وتوجه المنفي بالدعاء إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وأصدقائه وزملائه الصبر والسلوان، حسب التعزية المنشورة على صفحة مكتبه الإعلامي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتوفي النائب فرج بوهاشم في حادث سير قرب منطقة التميمي غرب مدينة طبرق الأحد الماضي، راح ضحيته زوجته وابنته أيضا.

وعُرف بوهاشم، كرجل حوار داعم للحل السلمي السياسي للأزمة الليبية، وعبر عن ذلك من خلال مواقفه وتصريحاته، وكتاباته التي كان ينشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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