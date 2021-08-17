«بويصير»: على الأطراف الليبية المتنازعة نقل خلافاتها إلى المؤسسات الموحدة بشكل متحضر

طالب محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين في برامجها بوصفه «محلل سياسي»، بتحقيق المصالحة والشروع في بناء المؤسسات الموحدة والحديث عن مستقبل البلاد.

وقال بويصير، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سوء الأمور في ليبيا لم يعد يسمح بأن نستمر في النزاعات المحلية، ولا أن نغذى هذه النزاعات وإلا فقدنا هذا الوطن الذي نحبه”.

وأضاف “الواجب الوطني يملي على الجميع أن يحاول رأب الصدع والتوقف عن أي شكل من أشكال اجترار ما حدث، فلو أردنا إغلاق صفحة الماضي السوداء وفتح صفحة جديده علينا أن نلملم أحزاننا وغضبنا وأن نطلق عقولنا إلى ما يمكن أن تحققه المصالحة الوطنية لنا ولأجيالنا القادمة”.

وتابع “لن أكتب هذا الكلام ولا أبدأ بنفسي. لذلك لن انخرط في أي مواقف معادية لأي من الأطراف الليبية، وسأعتبر أن اجترار الماضي هو تفتيح للجروح وإحياء للعداوات. دعونا نحقق المصالحة ونشرع في بناء المؤسسات الموحدة التي من خلالها تبدأ في نقاش أمورنا، والحديث عن مستقبل البلاد وما يمكن ان نبنيه لأجيالنا القادمة وما يمكن أن نحقق من استقرار وحرية وعدالة وازدهار”.

واستطرد “هذا ليس طلبا ساذجا. بأن تتنازل الأطراف المتنازعة عن خلافاتها، ولكنها دعوة لها أن تنقل خلافاتها إلى داخل المؤسسات الموحدة وبالشكل السلمي المتحضر. من أجل ليبيا لابد أن نلتزم جميعا بذلك”.