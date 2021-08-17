فروع الإمداد الطبي تستلم مخصصاتها من اللقاح الصيني

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كشف جهاز الإمداد الطبي أن شاحنة مبردة تحمل مخصصات فرع المنطقة الشرقية من اللقاح الصيني نوع “Sinopharm” الجرعة الأولى والثانية تقدر بعدد “567.400” ألف جرعة.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي عبدالمنعم العوزي، أن فرع الوسطى استلم مخصصاته من اللقاح التي تقدر بعدد”257.300″، ألف.

وأشار العوزي إلى أن فرع الجهاز في طرابلس استلم مخصصاته التي تقدر بـ 941.100 ألف من الجرعتين الأولى والثانية.

وأفاد أمين المخزن أن توزيع اللقاح على الفروع والبلديات متواصل تنفيذا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهاز لمنح اللقاح لمستحقيه بالقرب من مقار سكناهم في كل مناطق ليبيا، بالتنسيق مع الغرفة الأمنية بوزارة الداخلية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الإثنين تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 1688 حالة شفاء، و29 حالة وفاة، أمس الأحد.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، أنه تسلم 9610 عينات للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 6922 عينة، وإيجابية 2688 عينة بنسبة 28% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ بداية ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 284 ألفًا و618 حالة بينها 207 آلاف و164 شفاء، و73 ألفًا و521 نشطة، و3922 وفاة.