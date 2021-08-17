محامي “السنوسي” يكشف لـ”أخبارليبيا24″ حالته الصحية وظروف اعتقاله

أخبارليبيا24- خاص

قال أحمد النشاد محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبدالله السنوسي إنه مصاب فعلاً إصابة قديمة بالسرطان وسبق أن تلقى العلاج وتمت السيطرة عليه في ذلك الوقت.

وأوضح النشاد في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن ظروف اعتقال السنوسي وضعف الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة كان لها انعكاسها على صحته.

وأكد المحامي أنه سبق وأن عُرض على أعضاء وأوصوا بضرورة تلقيه للعلاج والرعاية الطبية، والتي لم تكن متوفرة في أي من المعتقلات التي اعتقل بها سواء في سجن الهضبة أو حين وقع تحت سيطرة كتيبة ثوار طرابلس، أو بمعتقل معيتيقة “عبدالرؤوف كاره”.

وأضاف النشاد، أن معتقليه يرفضون نقله إلى مراكز مختصة بعلاج الأورام، والتي بكل تأكيد لا تتوفر حتى في المستشفيات، مؤكداً أن الحالة الصحية للسنوسي تحتاج إلى نقله خارج معتقله لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأجاب المحامي على سؤال مراسل الوكالة حول وجود جلسات قريبة للسنوسي قائلا: “هناك جلسة يوم الأربعاء 18 أغسطس الجاري بخصوص قضية أبوسليم، ولكن لن يتم جلب المتهمين بسبب منشور مجلس القضاء المتعلق بتداعيات كورونا”.

وتابع النشاد :”هناك جلسة أخرى يوم 06 سبتمبر 2021 بخصوص قضية أحداث فبراير المعروفة بالقضية 630″.

وكانت قبيلة المقارحة، طالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والهلال الأحمر التدخل بشأن الوضع الصحي السيئ لـ عبدالله السنوسي داخل السجن، حيث أنه يعاني مرض السرطان ولم يتلق العلاج، ومُنعت عنه الزيارات العائلية.

وطالبت القبيلة، في بيان لها المسؤولين بالتدخل الفوري والعمل على عرض السنوسي على الأطباء، والسماح له بالزيارات، مشددة على معرفة المانع الحقيقي وراء هذه الأفعال ومن يقف خلف تلك القرارات الاستفزازية، بحسب البيان.

وحذرت قبيلة المقارحة أنه في حالة عدم الإفراج عن السنوسي خلال 72 ساعة سيتم قطع مياه النهر الصناعي وإغلاق حقول النفط.