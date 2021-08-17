افتتاح منظومة الجوازات لليبيين المقيمين في بريطانيا وإيرلندا

أخبار ليبيا24

افتتحت منظومة حجز المواعيد لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا.

جاء ذلك، في إعلان الإثنين، للسفارة الليبية في لندن الإثنين.

وأكدت السفارة، أنها في الوقت الذي تعلن فيه عن ذلك، فإنها تتفهم ظروف المواطنين المقيمين في جمهورية إيرلندا ممن يتعذر عليهم السفر إلى لندن.

كما أكدت، أنها ستسعى بكل ما يمكن لها من آليات متاحة لإيجاد حل لهذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت السفارة، أن على الراغبين في استخراج جوازات السفر ضرورة احضار، شهادة ميلاد حديثة (إلكترونية مدرج بها الرقم الوطني) وشهادة الوضع العائلي شهادة الجنسية إن وجدت.

كما عليهم احضار عدد 2 صور شخصية، وجواز السفر وصورة عنه، وتعبئة واحضار نموذج استخراج جواز السفر، وإفادة تبليغ عن ضياع جواز السفر (خاص بإصدار جواز سفر بدل فاقد) وتقديم ما يفيد دفع قيمة اصدار الجواز عند الحضور للتصوير.

وأوضحت السفارة، أن المواعيد قابلة للتأخير أو التقديم خلال اليوم المحدد للموعد حسب عدد الأشخاص والعائلات.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بالجواز المنتهي صفحاته والجواز التالف، فإنه يجب تقديم طلب موجه إلى الشؤون القنصلية.