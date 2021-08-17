ليبيا الان

أم العز الفارسي: تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين ولا حل سوى الانتخابات

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين، مشددة على أن الحل عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نصيحة؛ لكل الحالمين والواهمين والمحللين ومتخذي القرار المتخاذلين؛ مازالت فرصة الحل في أيدينا كليبيين”.

وأضافت “الحل عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر 2021 وبمشاركة واعية بحجم المخاطر التي تنتظرنا”.

وتابعت “تجربة أفغانستان وأخواتها ماثلة أمامنا، ولا حقيقة غير الرضوخ لشاعلي النيران لإطفائها، وصانعي البدايات لإنهائها، والشدّة في الله”.

الوسوم

أفغانستان أم العز الفارسي. الانتخابات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك