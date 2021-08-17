أم العز الفارسي: تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين ولا حل سوى الانتخابات

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن تجربة أفغانستان ماثلة أمام الليبيين، مشددة على أن الحل عبر انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة بشكل متزامن في 24 ديسمبر المقبل.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نصيحة؛ لكل الحالمين والواهمين والمحللين ومتخذي القرار المتخاذلين؛ مازالت فرصة الحل في أيدينا كليبيين”.

وأضافت “الحل عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر 2021 وبمشاركة واعية بحجم المخاطر التي تنتظرنا”.

وتابعت “تجربة أفغانستان وأخواتها ماثلة أمامنا، ولا حقيقة غير الرضوخ لشاعلي النيران لإطفائها، وصانعي البدايات لإنهائها، والشدّة في الله”.