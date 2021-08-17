منظمة دولية: اعتراض أو إنقاذ أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، اعتراض أو إنقاذ 20 ألفا 257 مهاجرا قبالة السواحل الليبية منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع هذا الشهر في البحر، ما يعادل تقريبا عدد إجمالي المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم العام الماضي وإعادتهم إلى ليبيا.

وأكد مسؤول في القوات البحرية الليبية رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» أن هناك ارتفاعا «بنسبة مئة في المئة بين يناير ويوليو» في مغادرة المهاجرين غير القانونيين ليبيا، بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي.

أسباب ارتفاع تدفقات المهاجرين

ويرى الحقوقي والباحث في شؤون الهجرة أنور الورفلي، أن هذا الارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين يعود لأسباب عدة، أبرزها الهدوء النسبي الذي تعيشه ليبيا منذ قرابة عام. وأوضح لـ«فرانس برس» «يحمل تسجيل ليبيا طفرة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين مؤشرات عديدة، أهمها توقف الحرب الأخيرة في غرب البلاد الذي مهد لحالة استقرار أمني ولو نسبي، وبالتالي شجّع المهربين مجددا على العمل على إيهام المهاجرين بوجود فرصة مثالية لعبور المتوسط».

وأضاف الحقوقي الليبي: «التدفقات الهائلة منطقية إلى حد كبير، فقد تسبّب الإغلاق العام في العالم العام الماضي بارتفاع أعداد المهاجرين (على الأراضي الليبية)، الذين كانوا ينتظرون الفرصة لركوب قوارب الهجرة مجددا. وبالتالي الأرقام المسجلة هذا العام متوقعة إلى حد كبير».

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بدوره، يرى الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي ميلود الحاج، أن فكرة أن الاستقرار النسبي الذي تحظى ليبيا به حاليا يشكل أبرز أسباب ارتفاع تدفق المهاجرين عبر سواحل المتوسط، صحيحة إلى «حد كبير».

وأشار إلى أن النزاعات المسلحة التي تساهم في إضعاف الأجهزة الأمنية، يمكن أن تسهل عبور المتسللين المهاجرين، إلا أنها في الوقت نفسه «ترهب المهاجرين» وتجعلهم يتريثون قبل بدء مغامرة شق البحر، خوفا على حياتهم أو تعرضهم للخطف مثلا على أيدي مسلحين طلبا لفدية مالية.

وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام الى بلوغ أوروبا عبر السواحل الايطالية التي تبعد حوالى 300 كلم من سواحل ليبيا. وقضى نحو 60 مهاجرا قبالة ليبيا نهاية الشهر الماضي، في مأساة جديدة في البحر المتوسط، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وقالت المنظمة منتصف يوليو إن عدد المهاجرين الذين قضوا في البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول الى أوروبا ازداد أكثر من الضعف هذا العام، وناهز الـ 900.

نقص تجهيز في الجانب الليبي

ويواجه خفر السواحل الليبيون صعوبات كبيرة في تنفيذ عمليات البحث عن مهاجرين أو إنقاذهم مع عدد قطع بحرية محدود وبعضها متهالك. وغالبا ما تكون هذه العمليات محفوفة بالمخاطر ومرهقة.

وقال الضابط السابق في القوات البحرية عبد الرحمن المحمودي، إن الأعباء التي تواجه ليبيا كيبرة، ويحتاج البلد إلى مساعدة دولية ضخمة تتماشى وتدفقات المهاجرين اللامحدودة. وأضاف لـ«فرانس برس»: «لنأخذ مثلا دول جوار ليبيا مثل إيطاليا ومالطا واليونان (…) هذه الدول بقدراتها البحرية الكبيرة المتطورة تعلن في مناسبات دولية متعددة أنها تعاني إزاء تدفق المهاجرين، فما هو بالتالي حجم الضغط على ليبيا بقدراتها المحدودة؟».

وتابع أن خفر السواحل يواجهون أحيانا لدى استجابتهم لـ«نداءات الاستغاثة في عرض البحر (…) خطر الموت عند تنفيذ عمليات الإنقاذ في أجواء طقس متقلبة».

وأشار العسكري السابق إلى أن ليبيا بحاجة «لتعاون أكبر وأشمل مع دول المقصد في جنوب أوروبا التي يبحر المهاجرون إليها، لأن ظاهرة تنامي الهجرة غير النظامية تثقل كاهل ليبيا قبل أوروبا، وبالتالي يجب التعاون الحقيقي وعدم جعل ليبيا حارسا لأوروبا، برغم ظروفها الصعبة التي يعرفها الجميع».

وتمتلك البحرية الليبية عددا متواضعا من القطع البحرية والزوارق التي تنفذ من خلالها عمليات الإنقاذ قبالة سواحل البلاد. ومنذ سنوات، تموّل إيطاليا والاتحاد الأوروبي عمليات صيانة وتجهيز وتدريب لخفر السواحل الليبيين، لضمان أن يمنع هؤلاء المهاجرين من بلوغ أوروبا، لكن ليبيا تؤكد حاجتها إلى تطوير قدراتها البحرية على نطاق أوسع، وفق «فرانس برس».

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