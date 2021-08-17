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الدرقاش مهاجماً اللواء ” بوشحمة”: لولا التدخل العسكري التركي لكنت أنت ورفاقك على أعواد المشانق

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حيث تعودهاجم مروان الدرقاش، الناشط المقرب من المفتي المعزول، رئيس فريق لجنة (5+5) المحسوب على ما يسمى بـ ” بركان الغضب”اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، و، بسبب مطالبته رفقة رئيس الفريق الممثل للقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة الفريق لمراجع العمامي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
كتب الدرقاش، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا، “إلغاء أو تجميد التعاون العسكري الليبي التركي معناها شوط جديد من الفتخ المبين”, مردفا “والمرة هاذي مش حتلقى من ايفك عليك يا بوشحمة”, على حد قوله.
وأضاف في منشور آخر، “لولا التدخل العسكري التركي بعد فضل الله تعالى لكان بوشحمة ورفاقه على أعواد المشانق بأوامر حفتر وأبنائه”, معقبا؛ “أهكذا يرد الأحرار الجميل يا بوشحمة”,على حد زعمه.
وأردف “الدرقاش”، أن “موقف مصطفى يحي من مخرجات لجنة 5 + 5 موقف يُذكر فيشكر”, لافتا, “لكن ما يفعله أحمد أبو شحمة لا يمكن أن يدخل في باب العقلانية والمنطق”. بحسب قوله.
وختم قائلا: “شدوا ولدكم يا مصراتة راهو خلّط عالمالح”, بحسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبي الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب”.
وتابع البيان؛ أنه “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع.
وطالبت اللجنة في بيان آخر؛ رئيس البعثة الأممية بالضعط على الـ لجنة الـ”75″ لإقرار قاعدة دستورية محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الإنتخابات.

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الدرقاش بوشحمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الدرقاش اخوانى حقير متخلف عقليا يتنفس الكذب وغبى جدا جدا لان المسمارى كان يقول دائما ان هناك فرق بين مناطق عسكرية بغرب ليبيا وهى داعمة للجيش الوطنى وبين مجالس عسكرية ارهابية وهى التى يحاربها الجيش الوطنى فالجيش الوطنى لم ولن يقم بايذاء اى شخصيات عسكرية نظامية وطنية .
    اما انت وامثالك من الخوان حريم السلطان من تستحقون ان تعلقوا من بيضانكم على اعمدة الانارة ولن تفلتوا من القصاص العادل .
    فالاحتلال التركى اعلن ان ليبيا ارث عثمانى وراينا سلطان الدعارة المعتوه يظهر امام خريطة ليبيا يسيل لعابه امام موانئ النفط التى فشل فى الوصول اليها بفضل اسود الجيش الوطنى الذين لقنوا جرذانكم درسا قاسيا يوم 6/6 عندما نفق وجرح الف جرذ منكم واغرقت سفن تركية قبل اعلان الخط اللحمر الذى جعل مؤخرة القردوخان حمراء وايقن ان نفط ليبيا بعيد عن شنبه وبدأ يبحث عن صفقة يقايض بها ترطته فى ليبيا مع مصر واليونان حتى لو قدمكم ايها الخوان قربان ولكن لم يستجيب لهم احد لانهم يعرفون انه سيخرج رغم انفه بالمجان امام اسود شجعان يحبون وطنهم .
    وانتم شواذ المجتمع الليبى اول من يحتقركم اسيادكم الاتراك كما يفعلوا الان مع خوان مصر فالقط اردوغان يحب خناقه وغدا ستجده يقبل قدم حفتر من اجل مصلحته كما يفعل الان مع السيسى !!!

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  • اى خائن لوطنه سيدفع الثمن فى النهاية ومن يستقوى بالمحتل فهو مختل عقليا انظر الى افغانستان تجد فرار عملاء الاختلال الامريكى ويلهثوا خلف الطائرات العسكرية للهرب ويصفهم الرئيس الامريكى بالفاسدين وانه غير مطالب بالدفاع عنهم وغدا سنرى نفس المشهد عندما يخرج الاتراك وهم من الصاغرين لانهم منبوذين من سبعة مليون ليبى ولا يتمسك بهك الا قلة من الشواذ من انصار الدعارة فالدرقاش سعيد وهو يرى امه يعاشرها مرتزق سورى وابوه يصفق له انه دبوث هو وابوه اتفوووووووه علبهم اتفوه

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  • من انت ياابوشخة لكى تتطاول على ابوشحمة وهو شخصية عسكرية وطنية تحب بلدها فاى مشانق تتحدث عنها ياميبون والجيش الوطنى جيش نظامى يحارب الارهاب ياكلاب وليس مثل اخوانكم الدواعش ولقد راينا حضور السفيه التركى والسفيه المشرى الذى تطاول على شخص المشير ياحقير جلسة مجلس النواب بطبرق لحلف اليمين للحكومة فى حماية الجيش الوطنى ولم يشنق الارهابى خالد المشرى !!!!

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