خارجية البرلمان: نتضمان مع الجزائر في مواجهة الحرائق

أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن تضامنها مع دولة الجزائر شعبا وحكومة في مواجهة الحرائق التي تجتاح مناطق واسعة في الجزائر.

وأعربت لجنة الشؤون الخارجية عن مواساتها القلبية الحارة لعائلات الضحايا والمفقودين وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى .

وأكدت لجنة الخارجية ثقتها في أن تتجاوز دولة الجزائر سريعا هذه الأزمة موصية بضرورة تنسيق الجهود على مستوى المنطقة والاستعانة بالخبرات العالمية لمواجهة هذه الأزمة الجديدة الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الأرض، بسبب الأنشطة الصناعية وانبعاث الغازات، الأمر الذي يشكل تحديا عالميا يجب تكثيف العمل عليه.