الإمداد الطبي فروع (طرابلس ، الوسطى ، الشرقية) يستلمون مخصصاتهم من اللقاح الصيني

طرابلس 17 أغسطس 2021 (وال) _ توجهت أمس الإثنين شاحنة مبردة تحمل على مثنها مخصصات فرع المنطقة الشرقية من اللقاح الصيني نوع ” Sinopharm “, الجرعة الأولى والثانية تقدر بعدد” 567.400 “الف جرعة.

وأكد أمين مخزن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي الدكتور “عبدالمنعم العوزي”، تواصل توزيع اللقاح على الفروع والبلديات تنفيذا لخطة المركز الوطني لمكافحة الأمراض والجهاز لمنح اللقاح لمستحقيه بالقرب من مقار سكناهم في كل مناطق ليبيا. وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية بوزارة الداخلية.

كما أكد إستلام فرع الوسطى مخصصاته من اللقاح التي تقدر بعدد”257.300″، الف، و إستلام فرع طرابلس 941.100 الف، من الجرعتين الدولة والثانية. (وال _ طرابلس) ه ع

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