«امغيب»: علينا جميعاً مساندة ودعم أعضاء لجنة «5+5» أبناء المؤسسة العسكرية العريقة

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن نتائج اجتماعات لجنة (5+5) كانت ومازالت تعبر عن مطالب وتطلعات وآمال الشعب الليبي الساعي للوصول إلى انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، هذه المطالبات لا يختلف عليها اثنان عاقلان ولا يرفضها إلا من يقدم مصلحته ومصلحة توجهه على مصلحة الوطن.

وقال امغيب في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مطالبة المبعوث الأممي بضرورة ممارسة الضغط على لجنة (75) للإسراع في إنجاز المهمة المكلفين بها (القاعدة الدستورية) أو الانتقال إلى مقترح بديل يتم التوافق عليه للوصول إلى انتخابات مباشرة من الشعب في 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف “تجديد مطالبة رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بضرورة الإسراع في تعيين وزيراً للدفاع، وتحميلهم مسئولة ما قد يترتب على التأخير نظراً إلى خطورة الوضع الحالي الذي قد يؤدي إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع الحرب”.

وتابع “مطالبة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بضرورة إعادة النظر في تبعية بعض الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها حتى تتم إعادة تقييمها وهيكلتها، وهذه الأجهزة هي: جهاز دعم الاستقرار – جهاز الأمن العام – قوة مكافحة الإرهاب- عمليات طرابلس الكبرى – جهاز قوة الردع الخاصة – القوة المشتركة مصراتة – المناطق العسكرية ( الوسطى ، الغربية ، طرابلس ) – غرف العمليات بصفة عامة”.

واستطرد “مطالبة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بتجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع أي دولة أجنبية. هذه المطالبات اغضبت خالد المشري فتهجم على لجنة 5+5، فيجب علينا جميعاً مساندة ودعم أعضاء هذه اللجنة أبناء المؤسسة العسكرية العريقة”.