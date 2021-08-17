البعثة الأممية: إعاقة عمل النهر الصناعي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي

قالت البعثة الأممة في ليبيا إن عناصر مسلحة قامت في14 أغسطس بإغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية.

وأكدت في بيان أن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية. وتشكل هذه الأفعال غير المبررة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه. وناشدت البعثة جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.