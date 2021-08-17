وصول كميات من الأمصال المضادة للسعات العقارب إلى فزان

أفاد مدير جهاز الإمداد الطبي فرع فزان، عبدالله الوحش، أن شحنةً تقدّر بخمسة آلاف جرعة مصل مضاد للعقارب، وكذلك كمية 66,450 جرعة من المصل المضاد لفيروس “كورونا”؛ قد وصلت إلى مخازن الإمداد الطبي فرع فزان، مخصصة للتوزيع على بلديات المنطقة الجنوبية، وفق حصص محددة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وطالب “الوحش” مديري مكاتب الرعاية الصحية في المناطق للحضور لمخازن الإمداد الطبي لتسلّم مخصصاتهم من “الأمصال” وتخفيف عبء تخزينها عن”مبرّدات جهاز الإمداد الطبي” .

وأضاف: كميات أخرى ستصل قريبًا من “المصل المضاد للعقرب” وستوزّع على “البلديات ” بحسب عدد السكان، مشيرا إلى أن مختلف المستوصفات والمستشفيات القروية الواقعة في مناطق نائية ستزوّد بمصل العقرب بآلية “إحضار الفوارغ واستبدالها”، حتى انحسار موجة لدغات العقارب عن المنطقة.

وأشار إلى تكثيف عمليات النظافة في المدن والمناطق؛ للحدّ من انتشار العقارب.

ويزوّد “جهاز الإمداد الطبي فرع فزان” 46 مرفقًا طبيًا، ما بين مستوصفات ومستشفيات عامة وقروية ومراكز تخصصية ومكاتب خدمات رعاية صحية، بمخصصاتها، بشكل منتظم، على مدار أيام الأسبوع من مخازن الجهاز .

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