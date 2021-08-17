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«الأرصاد الليبية»: درجات الحرارة معتدلة في الشمال الشرقي ومرتفعة في الغربي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا، حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (35 – 40) مْ وتسجل تراجع فترة المساء، وتكون على مناطق الجنوب بصفة عامة ما بين (37 – 41) مْ”.

وأضاف البيان “بينما تكون معتدلة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي وتتراوح ما بين (30 – 33) مْ، ويشمل الارتفاع يوم الغد الأربعاء هذه المناطق”.

وتابع “الأجواء يتخللها تكاثر للسحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة”.

الوسوم

الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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