«الأرصاد الليبية»: درجات الحرارة معتدلة في الشمال الشرقي ومرتفعة في الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الوضع الجوي السائد والمتوقع، اليوم الثلاثاء وخلال الأيام المقبلة.

وقال بيان صادر عن المركز: “تميل درجات الحرارة للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا، حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين (35 – 40) مْ وتسجل تراجع فترة المساء، وتكون على مناطق الجنوب بصفة عامة ما بين (37 – 41) مْ”.

وأضاف البيان “بينما تكون معتدلة نسبيا هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال الشرقي وتتراوح ما بين (30 – 33) مْ، ويشمل الارتفاع يوم الغد الأربعاء هذه المناطق”.

وتابع “الأجواء يتخللها تكاثر للسحب من حين لآخر هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة”.