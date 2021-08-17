طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 17 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 17 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تميل درجات الحرارة للارتفاع على مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل ويشمل يوم الغد مناطق الشرق.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ وتسجل تراجع فترة المساء.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية و الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم.

•الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 33) مْ وتكون على الدواخل ما بين (34- 37) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 40) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:50).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:32).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي