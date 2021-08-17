شركة سرت: ربط حقل الخير النفطي بميناء السدرة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ربط حقل الخير على خــط الإنتاج 24 بوصــة من حقـل الزقــوط التابـع لشركـة الواحـة المتجـه إلى مينـاء السـدرة النفـطي.

وأكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز إتمام عملية الثـقـب الساخـن للأنبوب دون أن يتوقـف تدفـق النفـط في عملية معقـدة وحساسـة، مبينة أن العملية تمت دون أي خطأ حيث أن أي خطأ قد يترتب عليه توقف الضـخ عبر الأنـبوب إلى خزانات السـدرة ما سيؤثر بشكل مباشــر على الإنتاج.

وأكدت الشركة أن هــذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط الإنتاج من شركــة سـرت لإنتــاج وتصنيع النفـط والغـاز إلى ميناء آخر عــدا ميناء مرسى البريقــة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن هذا المشـروع ستتـلوه مشاريعُ أخرى في غرب ليبيا بحوض غدامس والقطعة 101 بحوض مرزق لتُربَـط على موانئ أخرى كذلك مبينا أن شركـات القطـاع رغـم عدم تسييل الميزانيات إلا أنهـا تعمـل في عمق الصحراء الليبــية دون كـلل.