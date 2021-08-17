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هذه نتائج لقاء الدبيبه ومدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة  علي عبدالحفيظ ابحيري، وذلك بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن مدير الصندوق عرض خلال اللقاء  خطة العمل التي سيعمل وفقها وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها رئيس الحكومة، وأذن له بمباشرة العمل مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز.

وكان مجلس الوزراء قد أنشأ بقراره رقم 45 لسنة 2021 هذا الصندوق، وخصص له مبلغ مليار ونصف دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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