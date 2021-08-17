خالد الشريف يُهلل بسيطرة طالبان على كابول

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هلل وكيل وزارة الدفاع السابق، المسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة، خالد الشريف، بسيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، واصفًا بأن ذلك يعد انتصارًا على “جحافل أمريكا واتباعها”.

وكتب الشريف، الإثنين، مغردًا على تويتر: “الله أكبر ولله الحمد. انتصرت قوات حركة طالبان على جحافل أمريكا واتباعها بعد عشرين عاما من التضحية والصبر والبطولات، إنه يوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله”.

وفي تغريدة سابقة، كتب الشريف: “الرئيس الأميركي بايدن وآخرين يصرحون بأنهم لن يعترفوا بحكومة طالبان، إذا استولت على الحكم بالقوة في أفغانستان.. يبدوا أن الحرص على الديمقراطية لا ينطبق على مصر السيسي وغيره من الدكتاتوريات”.

وأتت سيطرة طالبان على كابول، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد حرب دامت 20 عاما.

وخالد الشريف المكنى بـ”أبوحازم الليبي” والمقيم حاليًا في تركيا، هو أحد أبرز قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، وهو متهم بالإشراف المباشر/ على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية، فترة توليه منصب وكيل وزارة الدفاع الليبية، عقب أحداث عام 2011.

وأُقيل الشريف، من منصبه عام 2014، بعد اتهامه بتزويد الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس بالسلاح، ودعمه المباشر لأنصار الشريعة في بنغازي والقاعدة في درنة.

في عام 1988 غادر الشريف ليبيا إلى أفغانستان وانضم إلى الجماعة الليبية المقاتلة بزعامة عبدالحكيم بالحاج، وتولى منصب زعيم الجناح المسلح ونائب الزعيم عام 1996.

وفي عام 2003 ألقت القوات الأمريكية، القبض عليه في باكستان وجرى ترحيله إلى ليبيا، وظل في سجن أبوسليم بالعاصمة طرابلس، حتى عام 2010؛ حيث أطلق سراحه رفقة عبدالحكيم بالحاج وسامي الساعدي.