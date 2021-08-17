رئيس الوزراء الإثيوبي: ليبيا تفكّكت بسبب سياسات المؤامرة الغربية

في بيانٍ مطوّلٍ، أصدره عبر القنوات الرسمية للبلاد؛ أكد رئيس البلاد الإثيوبي، آبي أحمد، أن السياسة الغربية تعمد إلى تشويه صورة الكثير من الدول والشعوب أمام الآخرين.

وذكر أن هذه السياسات والمؤامرات الغربية كانت وراء تفكك وعدم استقرار عدد من الدول كليبيا وسوريا والصومال ويوغسلافيا.

وأضاف “أحمد” أن بلاده تمكنت من مواجهة المؤامرات الغربية؛ بفضل تضحيات أبنائها.

وشدد على دور العلاقات الديبلوماسية في الحفاظ على مصالح البلاد، مؤكدًا أنّ تضافر الجهود الديبلوماسية مع جهود الشعب الموحد في إثيوبيا؛ هو المفتاح للوقوف في وجه التحديات.

وفيما يتعلق بالجبهة الداخلية؛ قال أ”حمد” إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي فقدت الأمل في تحقيق أي إنجازات تُذكر، وإن القوات الاتحادية مستمرةٌ في قتال الجبهة في شمال إثيوبيا، حيث تتخذ الجبهة من إقليم تيغراي معقلاً لها.

يُذكر أن العمليات القتالية بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مستمرةٌ منذ نوفمبر الماضي؛ ممّا أدى إلى نزوح الآلاف، وسبّب أزمة لجوء إنسانية كبيرة في البلاد.

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