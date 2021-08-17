الدبيبة يعتمد خطة صندوق إعمار بنغازي ودرنة ويوجه بسرعة الإنجاز

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خطة صندوق إعمار بنغازي ودرنة، موجها بسرعة الإنجاز.

جاء ذلك بعدما عرض مدير عام الصندوق علي ابحيري خطة العمل التي سينفذها الصندوق، وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، حسب بيان ‏المكتب الإعلامي للدبيبة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن مجلس الوزراء أنشأ بقراره رقم 45 للعام 2021 هذا الصندوق، وخصص له مبلغ مليار و500 مليون دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة، بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

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