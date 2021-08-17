شركة الكهرباء: استبدال محول معطوب بدائرة توزيع سوق الجمعة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استبدال محول معطوب حجم 1000 كيلو فولت أمبير بآخر جديد حجم 1500 كيلو فولت امبير بمحطه بشاره الجديده بدائره توزيع سوق الجمعه التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إنزال التربينة الغازية والمولد الخاص بالوحدة الأولي لمشروع محطة مصراته الغازية الاستعجالى بقدرة مركبة 325 ميجاوات صباح اليوم الثلاثاء من ميناء مصراتة.

وقامت فرقة الكوابل بدائرة توزيع الأصابعة بالتعاون مع دائرة حسابات المستهلكين وشركة الانطلاقة بتحسين الشبكة الكهربائية للمحلات التجارية المتغذية من محطة (الخرصة) وقطع التوصيلات الغير شرعية للمحلات التجارية والتوصيلات المتهالكة واستبدالها بكوابل أرضية وصناديق وعلب توزيع وإلزام المحلات الغير متعاقدة مع الشركة على دفع رسوم التوصيلة كاملة وتركيب العدادات التجارية لها .