ليبيا الان

مخاوف أمريكية من “سيناريو بنغازي” في أفغانستان

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت السناتور جوني إرنست إنها تخشى أن يتحول الوضع في مطار كابول بأفغانستان إلى أكثر دموية مع اندلاع الفوضى في الوقت الذي يتطلع فيه الناس إلى الفرار من البلاد التي تخضع الآن لسيطرة طالبان.

وعبرت السناتور الجمهورية عن خوفها من الإصدار رقم 2 من بنغازي. في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، والتي أسفرت عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز والإداري في السفارة شون سميث، وعشرة رجال شرطة ليبيين.

وقد أثر الهجوم بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016 حيث تم استخدامه كورقة ضد المرشحة للرئاسة هيلاري كلينتون التي شغلت منصب وزيرة الخارجية في فترة الهجوم على القنصلية.

يذكر أن عمليات الاجلاء لموظفي معظم السفارات الغربية مستمرة بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول وسقوط النظام الحاكم في أفغانستان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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