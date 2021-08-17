«فنوش»: الجزيرة تدخل قصر الرئاسة الأفغاني بجوار طالبان ولا تعرف الطريق لآل مرة في الدوحة

انتقد عبد الحكيم فنوش، المحلل السياسي الليبي المقيم في باريس، موقف قناة الجزيرة القطرية من أحداث أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل، وتغطية الجزيرة للحدث خطوة بخطوة بجانب قيادات طالبان في حين تعمدت القناة القطرية تجاهل الأحداث المأساوية التي وقعت لقبيلة بني مرة.

وقال «فنوش»، في منشور عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم قائلًا: “الجزيرة تدخل لقصر الرئاسة و رجليها على رجلين الملالي لكنها لا تعرف الطريق لآل مرة في الدوحة”.

تجدر الإشارة إلى أن قناة الجزيرة القطرية تجاهلت أزمة مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، الذين تظاهروا في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان.

حيث سيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين أسهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.