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البعثة الأممية تحذّر من “تسييس الوصول إلى المياه”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت البعثة الأممية في ليبيا، قطع إمدادات المياه عن المواطنين، بعد قيام مجموعة مسلحة بإغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي.

وأكدت البعثة أن أي إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي؛ تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدّد البيان على أن مثل هذه الأفعال مرفوضةٌ، وينبغي إدانتها، خاصةً عندما يتم استخدامها للابتزاز، بغية الحصول على مكاسب سياسية.

ووصفت البعثة قطع المياه عن المواطنين بهذه الطريقة بأنه أحد أشكال “العقاب الجماعي”، الذي يستوجب مقاضاة مرتكبيه بأقصى حدٍّ يسمح به القانون.

وأكدت البعثة أنه “لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه”، مُناشدةً الأطراف الفاعلة كافة تغليب المصلحة العليا للبلاد، ومصلحة كل الليبيين؛ لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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