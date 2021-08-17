الارصاد: امطار متفرقة وارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا على هذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا والوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 17/ 08 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا ، حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال الغربى تتراوح ما بين (35 – 40) مْ وتسجل تراجع فترة المساء ، وتكون على مناطق الجنوب بصفة عامة ما بين (37 – 41) مْ.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيا هذا اليوم على اغلب مناطق الشمال الشرقى وتتراوح ما بين (30 – 33) مْ ، ويشمل الارتفاع يوم الغد الاربعاء هذه المناطق.

وبحسب التقرير فإن الاجواء يتخللها تكاثر للسحب من حين لاخر هذا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة.

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