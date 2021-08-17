استئناف عمليات نقل الوقود من مصراتة إلى الجنوب

ليبيا – كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن استئناف عمليات نقل شحنات الوقود والغاز من مستودع مصراتة النفطي إلى بلديات المنطقة الجنوبية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة أكد الاستئناف بعد أن أعلنت جمعية نقل الوقود قبل أيام إيقاف هذه العمليات على خلفية اعتداء خارجين عن القانون على عدد من سائقي شاحنات النقل، مبينًا وصول شحنات الوقود وغاز الطهي لبلديات الجنوب، تحت تأمين وحماية أعضاء الشرطة بمديريات أمن الشاطئ وسبها والبوانيس.

وأضاف البيان: إن نقل شحنات الوقود إلى المنطقة الجنوبية يأتي بالتنسيق مع مكتب الشاطئ بالإدارة العامة للدعم المركزي وحسب الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين هذه الشحنات ومن ثم توزيعها على المحطات المستهدفة بالمنطقة.

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