توقّعات بارتفاع تدريجي على درجات الحرارة في ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على مناطق غرب ليبيا، خاصةً الدواخل ويشمل يوم الغد مناطق الشرق.

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 40) مْ وتسجّل تراجعًا في فترة المساء.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31- 33) مْ وتكون على الدواخل ما بين (34- 37) مْ وتسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (37- 41) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 40) مْ.

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