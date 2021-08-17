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السفير المصري لـ المنقوش: قرب افتتاح سفارتنا في طرابلس وقنصليتنا في بنغازي لتقديم خدماتهما

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد السفير المصري في ليبيا تامر مصطفى قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصريتين في طرابلس وبنغازي وإعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهما.

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، أوضح أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء جمع مصطفى بالوزيرة نجلاء المنقوش، بين فيه الأول إن الترتيبات جارية الآن لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي.

وتابع البيان: إن الجانبين تدارسا سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الصحة والتعاون القضائي والاقتصادي وتنظيم تواجد العمالة المصرية في ليبيا وتقنين وضعهم، من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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