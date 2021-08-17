الدبيبة للجنة جدول المرتبات: أمامكم 60 يومًا لإنهاء عملكم بهدف إنصاف الموظفين

ليبيا – منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اللجنة المكلفة بإعداد جدول مرتبات موحدمهلة 60 يومًا لتنتهي من عملها لعرضه على الحكومة.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى أن موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية جاء خلال لقاء جمعه باللجنة التي تم توجيهها بذلك، بهدف اعتماد عملها من قبل الحكومة ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأكد الدبيبة وجود وجود ظلم واقع على الموظفين جراء الجداول المتعددة للمرتبات، ما يحتم ضرورة الانتهاء من هذه المهمة التي ستحقق المساواة بينهم، مبينًا أن الجدول الموحد لن يعيد القانون 15 الذي عانى منه الليبيون سابقًا، بل سيعمل على زيادة مداخيل الموظفين مع تقليل الإنفاق الحكومي على المرتبات.

وتابع الدبيبة: إن الجدول سيسهم في القضاء على البطالة المقنعة وتنظيم علاقات العمل واعتماد هياكل تنظيمية لكافة المؤسسات. مشددًا على وجوب حل مشكلة الإفراجات لمرتبات الموظفين وتسهيل الإجراءات البيروقراطية المعرقلة لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت ممكن لرفع معاناة من لم يتقاضوا مرتباتهم لعدة سنوات.

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