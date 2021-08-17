البيوضي: المواطن سئم الوضع القاتم على الصعيد السياسي وينتظر الخلاص منه عبر الانتخابات

ليبيا – أكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي على عدم إمكانية الاستناد للشعور الشعبي كأساس للتحليل السياسي، محذرًا من رد فعل غير متوقع من الشارع الليبي قد يقود في نهاية المطاف لاحتمالية اندلاع الحرب إذا لم تصل البلاد إلى محطة الانتخابات.

البيوضي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، رأى أن هناك مؤشرات عدة تؤكد أن المواطن الليبي بات يضع في مقدمة أولوياته تأمين قوته اليومي والحصول على الخدمات الأساسية، والتي مع الأسف غير متوفرة تقريبًا بعموم البلاد.

وأشار إلى أن المواطن قد سئم الوضع القاتم على الصعيد السياسي وبات يتطلع وينتظر الخلاص منه عبر بوابة الانتخابات، ولذا حرص على التسجيل في المفوضية.

وتابع البيوضي حديثه بالقول: “لا يمكن توقع رد فعل المواطن إذا تم تأجيل الانتخابات أو ألغيت، كونه سيجد نفسه في دوامة من الاصطفاف، وحينها لن يكون من المستبعد أن تندلع الحرب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية