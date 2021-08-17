” قطوسة” يصدر قرارا بشأن استحداث مديرية الحرس البلدي في بنغازي

بنغازي 17 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” قرارا يحمل رقم ( 499) لسنة 2021، يقضي باستحداث الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي بنغازي وتابع لرئيس الجهاز.

ونص القرار على أن يكلف عميد ” ونيس آدم حسين العرفي ” مديرا لمديرية الحرس البلدي بنغازي .

وورد في القرار، أن عمل المديرية سيكون في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها .

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على حزمة من القرارات والاتفاقات السابقة المتعلقة بجهاز الحرس البلدي، وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . (وال / بنغازي ) ف م / ك و

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