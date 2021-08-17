ليبيا الان

” قطوسة” يصدر قرارا بشأن استحداث مديرية الحرس البلدي في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 17 أغسطس 2021 (وال) _ أصدر رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء “رجب أحمد قطوسة” قرارا  يحمل رقم ( 499) لسنة 2021، يقضي باستحداث الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي بنغازي وتابع  لرئيس الجهاز.

ونص القرار على أن يكلف عميد ” ونيس آدم حسين العرفي ” مديرا لمديرية الحرس البلدي بنغازي .

وورد في القرار، أن عمل المديرية سيكون في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف الواقعة في دائرتها .

يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على حزمة من القرارات والاتفاقات السابقة المتعلقة بجهاز الحرس البلدي،  وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل . (وال / بنغازي ) ف م / ك و

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك